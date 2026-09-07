CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Aproximadamente 2,400 anfitriones de Airbnb en Tamaulipas pagarán el Impuesto Sobre el Hospedaje del 3 por ciento, como parte de las acciones encaminadas a lograr una competencia justa con los hoteles tradicionales.

La medida busca crear un «piso parejo» fiscal entre la oferta hotelera tradicional y las aplicaciones digitales de renta temporal.

El secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, explicó que las negociaciones con Airbnb fueron reactivadas luego de que avanzara en el Congreso de Tamaulipas una modificación relacionada con la restricción de 120 días para los alojamientos ofertados mediante estas plataformas..

Aunque en algunos estados la incorporación de plataformas digitales al el pago ha representado incrementos de hasta 40 por ciento en la recaudación del impuesto sobre hospedaje, el secretario indicó que en Tamaulipas todavía no existe una estimación sobre cuánto podría generarse.

Hernández Rodríguez consideró que esta información permitirá a la Secretaría de Turismo contar con un panorama más preciso sobre el comportamiento de los visitantes que llegan al estado y utilizar estos datos para fortalecer la planeación turística.

Con la incorporación de los anfitriones de Airbnb al pago del impuesto, las autoridades estatales buscan avanzar hacia una mayor equidad entre los distintos modelos de hospedaje