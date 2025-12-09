Victoria cambia de semáforo amarillo a semáforo rojo en el cuidado del agua

Cd. Victoria, Tamps., a 8 de diciembre del 2025.-

Durante la Vigésima Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua, realizada en Ciudad Victoria, se determinó el cambio del semáforo del cuidado del agua de amarillo a rojo. La sesión fue presidida por el Ing. Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social; el Presidente Municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez; y el C.P. Fernando García Fuentes, Gerente General de COMAPA Victoria.

Las autoridades explicaron que esta medida responde a la disminución en los niveles de almacenamiento de las fuentes de abastecimiento y al incremento en el consumo, lo que hace necesario reforzar la concientización y el uso responsable del recurso hídrico en todo el municipio.

El cambio a semáforo rojo tiene como objetivo alertar a la población sobre la urgencia de adoptar acciones de ahorro, evitar desperdicios y priorizar únicamente el uso esencial del agua, especialmente en aquellas zonas que presentan mayor estrés hídrico.

COMAPA Victoria hace un llamado a la ciudadanía para implementar prácticas responsables, como revisar y reparar fugas en el hogar, reducir tiempos de baño, reutilizar agua cuando sea posible, evitar el riego excesivo y reportar oportunamente cualquier fuga en la vía pública.

La dependencia reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones operativas y de mantenimiento, al tiempo que enfatizó la importancia de la corresponsabilidad social para enfrentar esta etapa crítica.

Para reportes y atención, COMAPA Victoria pone a disposición el número 073 y el WhatsApp 834 247 7373.