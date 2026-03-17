Se compromete Servicios Públicos tener a Victoria 100% limpia e iluminada.

Cd. Victoria, 17 de marzo de 2026. – Para evaluar proyectos de equipamiento mecánico y mejora de entorno laboral, el alcalde Eduardo Gattás Báez, visitó el campamento de Servicios Públicos del Municipio, donde personal del área hizo el compromiso de mantener cien por ciento limpia e iluminada a Victoria.

Acompañado del titular del área, Carlos Charles Ortiz, saludó y reconoció el trabajo que realiza personal operativo y de mantenimiento de camiones recolectores para garantizar la prestación del servicio en las 450 colonias, fraccionamientos y ejidos de la ciudad.

“Su labor y esfuerzo es esencial para mantener limpias las calles y garantizar la salud pública a la sociedad victorense” señaló, al reiterar el compromiso de retribuir su dedicación con la mejora de instalaciones y equipamiento para desempeñar su trabajo.

En el recorrido, Gattás Báez supervisó el proyecto de construcción de fosas mecánicas y techumbre para la instalación de un taller adicional; además de anunciar la adquisición de dos nuevas unidades para reforzar la flotilla de recolección.