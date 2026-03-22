Operará Municipio semáforos instalados por el Estado.

Cd. Victoria, 21 de marzo de 2026.- Cómo parte de la coordinación institucional y trabajo en equipo por un mejor Victoria, el gobierno municipal que preside Eduardo Gattás Báez recibirá en funcionamiento la operatividad y coordinación de 60 semáforos instalados por el Gobierno del Estado en la Capital.

Los controladores de tráfico vehícular fueron instalados en diferentes puntos de la ciudad, se rehabilitaron algunos y colocaron equipos nuevos, los cuales están en proceso de entrega, así lo informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Victoria Mariana Sierra.

Una vez que se tenga la recepción completa se iniciará con la revisión de las programaciones y la operación de los equipos por parte de SEDUMA Municipal para realizar los ajustes necesarios; son alrededor de 60 a 70 equipos de los 150 que operan en Victoria.

Como parte de un proyecto de modernización de semáforos en Victoria, la Secretaría de Obras Públicas estatal inició en el 2025 la instalación de semáforos inteligentes con el fin de mejorar la vialidad en la capital, hoy estos equipos serán entregados al municipio para su gestión funcional.