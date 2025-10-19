Firma convenio Instituto Victorense de la Juventud con escuelas

Cd. Victoria, 19 de octubre 2025. – El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez atestiguó la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Victorense de la juventud e instituciones educativas, acto que representa un paso importante en la construcción de nuevas oportunidades para los jóvenes victorenses.

Reunidos en la sala de cabildo directoras y directores de instituciones con autoridades municipales celebraron la firma de este convenio que buscará promover y construir proyectos, experiencias y actividades culturales y deportivas donde la colaboración será la herramienta básica

“Cuando las escuelas y el gobierno trabajan juntos, las oportunidades crecen para las y los jóvenes, gracias por creer en esta alianza”, agradeció el alcalde Eduardo Gattás Báez al Instituto Victorense de la Juventud y a las instituciones educativas que se suman a este gran esfuerzo.

Un documento que no se quedará solo en la firma, garantizó el vocero de los jóvenes del Instituto Victorense de la Juventud Abraham Gattás Rodríguez; se llegará más lejos construyendo programas útiles con jóvenes verdaderamente beneficiados, manifestó.

Participan la Prepa. Federaliza N° 1 “Ing. Marte R. Gómez”, Prepa. Federalizada 2 “Lic. Aniceto Villanueva Martínez”, Prepa. federaliza 3 “Carlos Adrián Avilés”, los CBTIS 119, 236 y 271, el Tecnológico Victoria, Normal de Educadoras Estefanía Castañeda, COBAT plantel 5 y el Conalep Victoria.