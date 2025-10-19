Muestra diputado de Morena su visa y asegura que puede viajar sin restricciones a Estados Unidos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de octubre.- El diputado local Víctor Manuel García Fuentes, de Morena, mostró su visa estadounidense en el Congreso del Estado para demostrar que continúa vigente, ante los rumores que circulan sobre la supuesta revocación de visas a varios políticos morenistas en Tamaulipas y el país.

García Fuentes afirmó que se siente tranquilo y confiado para cruzar la frontera, y enfatizó que su permiso le permite viajar sin ningún contratiempo.

El legislador comentó que la información sobre más de 50 funcionarios mexicanos a quienes Estados Unidos supuestamente habría retirado la visa corresponde a asuntos personales y no tiene relación con el movimiento político de Morena.

Al ser cuestionado sobre las versiones difundidas por agencias internacionales, declaró: “He leído las versiones en medios, pero no hay una lista oficial a la vista. Con lo ocurrido en la frontera con algunos presidentes y ex presidentes, son temas que ellos deberán resolver”.

García Fuentes dijo desconocer los motivos de las decisiones del gobierno estadounidense, pero expresó su deseo de que quienes enfrenten esta situación puedan aclararla sin problemas. Además, mostró su visa vigente que porta constantemente y aseguró que no teme viajar a Estados Unidos.

El diputado agregó: “Si sus expedientes y antecedentes son limpios, espero que resuelvan positivamente”, insistiendo en que estas medidas no tendrán repercusiones directas sobre el partido ni sobre el movimiento de la Cuarta Transformación.

Finalmente, subrayó que “el movimiento es una cosa y el partido Morena es otra”, asegurando que se trata de casos individuales y no de una acción política generalizada.