Exhorta CODHET a Fiscalía por omisiones en caso de menor sustraída en Nuevo Laredo

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de octubre.– La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) emitió la recomendación 08/2025 dirigida a la Fiscalía General de Justicia, luego de confirmar que agentes del Ministerio Público en Nuevo Laredo omitieron realizar las acciones necesarias para localizar a una menor sustraída contra su voluntad y presuntamente llevada al estado de Coahuila.

Según el organismo, la madre de la niña presentó desde noviembre de 2023 información que obtuvo por sus propios medios, solicitando que las autoridades de Tamaulipas pidieran colaboración con Coahuila para dar con la responsable del delito, pero dichas gestiones no se llevaron a cabo.

La CODHET indicó que la falta de acción del Ministerio Público vulnera el derecho de acceso a la justicia y el principio del interés superior de la niñez, al no activar los mecanismos de búsqueda ni gestionar la cooperación interinstitucional.

Por razones de protección a las víctimas, la Comisión omitió detalles del caso, así como las identidades y edades de las personas involucradas, aunque confirmó que la mujer que sustrajo a la menor fue identificada desde el año pasado.

En su testimonio ante la CODHET, la madre denunció que las autoridades ignoraron sus solicitudes y retrasaron la investigación. “Están violando nuestros derechos, haciendo caso omiso del seguimiento del caso, a pesar de que la ley protege a mi hija por ser menor de edad”, afirmó.

La recomendación solicita medidas urgentes para reactivar la investigación, emitir las órdenes de aprehensión correspondientes e iniciar procedimientos administrativos contra los funcionarios que incurrieron en omisión.

El organismo subrayó que la Fiscalía debe garantizar una actuación inmediata y coordinada con las autoridades de Coahuila para localizar tanto a la menor como a la mujer señalada como responsable del delito.