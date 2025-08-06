Entrega Municipio nueva calle para beneficiar a vecinos de colonias Norberto Treviño y Viviendas Populares.

Cd. Victoria, 6 de agosto 2025.- El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez selló compromiso con vecinos de las colonias Norberto Treviño Zapata y Viviendas Populares al inaugurar la rehabilitación asfáltica de la calle Chihuahua que abarca una superficie de 3, 493 metros cuadrados.

“Esta obra, es testimonio de la transformación que está viviendo nuestra ciudad; Victoria tiene rumbo, proyectos y resultados”, afirmó Gattás Báez al hacer el corte del listón inaugural junto a su esposa Lucy de Gattás, integrantes del Cabildo y equipo de trabajo.

Agustina Salas, porta voz de los más de 3,100 habitantes beneficiados del sector, agradeció y reconoció el esfuerzo del alcalde de la Capital de Tamaulipas por mejorar la movilidad vehicular con obras de infraestructura vial que dan seguridad y bienestar social.

Este año, el gobierno de Victoria ha concretado 13 obras de pavimentación con carpeta asfáltica y 3 de concreto hidráulico en proceso de concluir; además de aplicar 500 metros cúbicos de asfalto en el bacheo de 3,993 metros cuadrados en vialidades primarias y 30 colonias de la ciudad.