Entrega Lalo Gattás vivienda a familia de la Esfuerzo Popular

Cd. Victoria, 4 de septiembre 2025. –

En un acto de compromiso social, el alcalde de Victoria Lalo Gattás, hizo entrega de obra de remodelación de vivienda a la familia de escasos recursos que se encuentra bajo custodia de la señora de la tercera edad Emilia Padilla de Leija.

Durante una gira de trabajo por la colonia Esfuerzo Popular, hace meses recibió la petición de la abuelita que habitaba su casa con tres nietos huérfanos, situación por la que a título personal aportó material de construcción, y con apoyo solidario de sus colaboradores, se logró cimentar un cuarto de 3×6 metros.

“Le hice la promesa y se la cumplí” expresó Gattás Báez al acudir a entregar la obra que dignificará la vida de una familia al disponer de un amplio dormitorio con techo, enjarré, piso firme y pintado construido en corto tiempo por una empresa particular.

Con esta acción, y a través de programas de vivienda con los que se construyen siete cuartos dormitorios para familias vulnerables en cinco distintas colonias de la Capital, el gobierno de Victoria continúa impulsando la mejora de vivienda y bienestar social.