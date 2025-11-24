Entrega alcalde calle pavimentada con concreto hidráulico en la Col. Sierra Madre.

Cd. Victoria, 24 de noviembre 2025. – Habitantes de la colonia Sierra Madre, agradecieron al alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Margarita, que beneficiará a 5,600 mil residentes de cuatro asentamientos colindantes.

“Esta obra, que se realizó en tiempo récord, ayudará a tener una movilidad más segura, rápida y ordenada en nuestra zona” dijo la ama de casa Dulce Aguilar a nombre de vecinos de las colonias Tecnológico, Sierra Ventana y Fraccionamiento Imperial.

En su intervención, Gattás Báez destacó que la obra de pavimentación de 747 metros cuadrados con guarniciones, representa bienestar y compromiso del gobierno de Victoria por las familias victorenses; “cada obra entregada es un paso hacia la ciudad que todos queremos”, apuntó.

Junto a su esposa Lucy de Gattás, regidores del Cabildo de Victoria y grupo de ciudadanos beneficiados, hizo el corte del listón inaugural para poner el funcionamiento la calle rehabilitada Margarita, que conecta con la Mariano García Sela y Thomás Alva Edison.