Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de noviembre.-El Congreso de Tamaulipas definió este lunes a los seis finalistas que avanzarán a la etapa definitiva para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado. La selección se realizó mediante una votación en urna transparente, en la que cada diputado depositó una papeleta.

Los legisladores enviarán la relación de aspirantes al titular del Poder Ejecutivo, quien tendrá la responsabilidad de devolver una terna para que el Congreso elija a la nueva persona titular del organismo.

Los finalistas son: Jesús Eduardo Govea, César Ávalos, Jesús Gilberto Alarcón, Marisol Borja Lara, Eréndira Yesenia Saldaña e Irene Josefina Rivera Vázquez, todos ellos acreditados en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

Diputados locales afirmaron que el proceso fue diseñado para garantizar equilibrio y transparencia, tomando en cuenta la trayectoria profesional, la experiencia y el conocimiento de cada perfil en materia de procuración de justicia.

Indicaron también que la ruta legislativa avanza conforme a los tiempos previstos en la ley, con el fin de evitar que la Fiscalía General permanezca acéfala una vez que se formalice la vacante el 16 de diciembre.

El Congreso tiene previsto llevar a cabo la designación final el próximo 2 de diciembre, durante una sesión ordinaria en la que se definirá quién encabezará la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Con este procedimiento, las comisiones dictaminadoras dieron por concluida la fase de evaluación preliminar y abrieron paso al tramo final del relevo institucional.