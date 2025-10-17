Destina Ayuntamiento 10 millones de pesos al Plan Emergente de Bacheo.

Cd. Victoria, 16 de octubre 2025. – Con una inversión de 10 millones de pesos, el alcalde Victoria Eduardo Gattás Báez anunció el Plan Emergente de Bacheo en la ciudad para reparar asfalto dañado por lluvias y recuperar la movilidad en rutas prioritarias de comercio, transporte, educación y salud de la Capital del Estado.

Acompañado del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) local, Jorge Contreras Galván, y el secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, detalló en conferencia de prensa que el intenso trabajo se dividirá en nueve sectores con apoyo de tres empresas particulares y COMAPA en los meses de noviembre y diciembre.

“Hoy enfrentamos una crisis real en las calles, pero somos un gobierno resiliente que no teme a los retos, actúa y da respuesta; queremos hacerlo de la mano del gobierno del Estado y la gente, porque esta ciudad se construye entre todos” dijo, al hacer un llamado a la comprensión por las molestias que puedan causar los trabajos.

El plan para cambiar el rostro a la ciudad, incluye las avenidas eje vial, La Paz, Familia Rotaria, libramiento Naciones Unidas, calle Juan B. Tijerina, bulevares Tamaulipas, Adolfo López Mateos y Praxedis Balboa; así como la reparación de 266 zanjas por parte de COMAPA, confirmó el gerente Fernando García Fuentes.

Junto al secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, la Tesorera Guadalupe de los Reyes Acosta, Contralora Lisbeth Nassira Alonso y Oficial Mayor Alberto Loya López, Gattás Báez adelantó que el próximo año solicitará al Cabildo de Victoria una ampliación de presupuesto para continuar mejorando las calles de la Capital de Tamaulipas.