Busca Diputada Yuriria proteger a estudiantes de títulos fraudulentos

La diputada Yuriria Iturbe planteó adicionar una fracción al artículo 418 del Código Penal del Estado para proteger a estudiantes engañados con documentación irregular.

Cd. Victoria, Tamaulipas (19 de mayo de 2026) –

La diputada de Morena Yuriria Iturbe presentó una iniciativa para tipificar como fraude la entrega dolosa de títulos profesionales, diplomas o grados académicos que carecen de validación oficial.

La presidenta de la Comisión de Educación explicó que la propuesta busca cerrar un vacío legal que hoy permite a algunas instituciones aparentar legalidad, cobrar colegiaturas y trámites de titulación, y al final entregar documentos académicos sin autenticación oficial.

«Detrás de cada título profesional existe el esfuerzo de familias enteras, años de sacrificio, sueños y oportunidades laborales», señaló Iturbe Vázquez durante su intervención en tribuna.

La legisladora aclaró que en Tamaulipas ya existe el delito de impartición ilícita de educación, que sanciona a quienes operan sin autorización oficial. Su iniciativa, dijo, atiende una conducta distinta y más específica, el fraude cometido mediante engaño académico, cuando una institución hace creer a una persona estudiante que su título tiene plena validez oficial sabiendo que carece de los requisitos legales exigidos por la autoridad educativa.

La reforma propone adicionar una fracción XXI al artículo 418 del Código Penal del Estado para establecer expresamente como fraude estas conductas realizadas de manera dolosa, con ánimo de lucro y mediante engaño.

Iturbe Vázquez precisó que la iniciativa apunta a sancionar acciones deliberadas con intención de engañar y obtener un beneficio económico indebido, y aclaró que quedan fuera de su alcance los errores administrativos menores, retrasos burocráticos o trámites en proceso.

Al cierre de su participación, llamó a sus pares a respaldar la acción legislativa, al considerar que fortalece la protección de las y los estudiantes y refuerza la confianza pública en las instituciones educativas.