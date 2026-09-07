Abogados, grandes aliados para el desarrollo de Tamaulipas: Carlos Irán Ramírez

El secretario de Finanzas destacó la importancia de la comunidad jurídica para fortalecer la legalidad, la transparencia y la cercanía entre el Gobierno del Estado y la sociedad.

Tampico, Tamaulipas.- El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, atendió la invitación del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tamaulipas, A.C., para participar en un encuentro de diálogo con integrantes de este organismo, en el que se abordaron temas relacionados con las finanzas públicas, la colaboración institucional y los beneficios fiscales vigentes en el estado.

Ramírez González agradeció la invitación del presidente del Consejo Directivo, José Isabel Luna Chávez, y reconoció la labor que realizan las y los profesionales del derecho en favor de la legalidad, el Estado de derecho y la justicia, destacando la importancia de mantener espacios de interlocución entre el Gobierno de Tamaulipas y los distintos sectores de la sociedad.

Durante su participación, el Secretario señaló que bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya se ha impulsado una gestión responsable, transparente, ordenada y eficiente de los recursos públicos, con la visión de que las finanzas estatales sean una herramienta para generar bienestar, estabilidad y beneficios reales para las familias tamaulipecas.

“Administrar los recursos con honestidad y rigor nos permite generar certidumbre, fortalecer el desarrollo del estado y construir una administración cada vez más cercana a la ciudadanía”, expresó Ramírez González.

El titular de Finanzas destacó que la colaboración con la comunidad jurídica permite fortalecer procesos, escuchar planteamientos y construir puentes que contribuyan a un ejercicio gubernamental más transparente y cercano. Reiteró además la disposición de la dependencia para mantener abiertas las vías de comunicación y continuar trabajando de manera coordinada con el Colegio de Abogados.