Establecerá Congreso filtros para eleccion del Fiscal de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 16 de octubre.-El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Humberto Prieto Herrera, reiteró este jueves que el proceso para designar al nuevo Fiscal de Justicia del Estado se llevará a cabo con total apego a los filtros establecidos por la ley y en los tiempos marcados.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el legislador subrayó que no habrá retrasos en la elección de una posición tan crucial como la Fiscalía.

Prieto Herrera informó que en los próximos días será publicada la convocatoria oficial para quienes aspiren al cargo de Fiscal General.

Aseguró que el Congreso tiene como fecha límite el 15 de diciembre para concluir el proceso, y confió en que se cumplirá con esta meta sin contratiempos. “Sin duda alguna lo vamos a sacar sin problema”, afirmó.

El proceso, explicó el diputado, contempla diversas etapas que garantizan la idoneidad de las y los aspirantes.

Primero se abrirá el registro oficial de candidaturas, seguido de una revisión detallada para verificar que quienes se inscriban cumplan con los requisitos legales establecidos. Posteriormente, los aspirantes serán entrevistados por las comisiones correspondientes del Congreso.

Una vez finalizadas las entrevistas, el Congreso seleccionará a seis perfiles destacados: tres hombres y tres mujeres. Esta sexteta será enviada al titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien tendrá la facultad de elegir una terna y, de ahí, nombrar al nuevo Fiscal General.

“El Ejecutivo nos mandará una terna y esto será antes del 15 de diciembre para que el 16 ya tengamos Fiscal y no se genere una vacante en un área tan importante como la Fiscalía”, aseguró Prieto Herrera.