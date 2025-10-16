Pati Chapoy arremete contra Cazzu por “manchar” el nombre de Christian Nodal: ¿La tacha de mentirosa?

La periodista de espectáculos Pati Chapoy volvió a colocarse en el centro de la polémica tras arremeter contra la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu. En Ventaneando, Chapoy acusó a la trapera de manchar el nombre de Christian Nodal… ¿por qué lo dijo?

¿Por qué Cazzu actuaría legalmente contra Christian Nodal?

Tras la celebración del segundo cumpleaños de su hija en Argentina, organizada por Cazzu, comenzaron a circular versiones sobre un posible conflicto legal con Christian Nodal. De acuerdo con el programa Lubox TV, la cantante de estaría considerando iniciar un proceso judicial en Argentina con el fin de obtener la custodia absoluta de la menor.

Entre los posibles motivos que respaldarían esta decisión se encontrarían:

La falta de constancia de Nodal en su rol como padre, evidenciada por su ausencia en momentos clave para la niña.

Supuestos incumplimientos en el pago de la pensión alimenticia (y baja cantidad ), lo que habría generado fricciones entre ambos.

), lo que habría generado fricciones entre ambos. La negativa del cantante a permitir que la niña viaje al extranjero con su madre durante giras o compromisos laborales.

Hasta el momento, Cazzu no ha emitido comentarios oficiales sobre la situación. Sin embargo, según fuentes citadas por Lubox TV, la artista esta vez estaría dispuesta a tomar acciones legales.

¿Por qué Pati Chapoy defendió a Christian Nodal de Cazzu y sus acusaciones?

Durante la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy no se guardó nada. Según la periodista, Cazzu ha utilizado los temas personales y legales que la vinculan con su expareja, Christian Nodal, como herramienta de marketing para apelar emocionalmente a sus seguidores en México.

A partir de las insistentes declaraciones de Cazzu, donde está tratando de dejar muy mal parado a Christian Nodal obviamente el abogado de Christian Nodal por órdenes de Christian Nodal da a conocer un comunicado. Pato Chapoy

Chapoy calificó a Cazzu de “mentirosa” y acusó a la artista de difundir información falsa para victimizarse y ganarse el apoyo de un público joven. “ Mucho del éxito actual de Cazzu obviamente tiene mucho que ver el que ella permanentemente está utilizando esa información falsa en contra de Christian Nodal, para levantar el morbo con todas las jovencitas. ”

Aseguró que esta información solo afecta directamente a su hija de dos años: