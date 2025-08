¿Cazzu en bancarrota? Ex de Christian Nodal admite tener problemas para pagar la renta: “Está carísimo”

Christian Nodal vuelve a estar en medio de la polémica. Luego de que se viralizara un video en el que presuntamente se ve en estado de ebriedad, su expareja y madre de su hija, Cazzu, confiesa que ha tenido problemas para pagar la renta.

¿Por qué Cazzu, ex de Christian Nodal, tiene problemas para pagar la renta?

Durante una reciente entrevista para el pódcast ‘El Flowcast’, la cantante Cazzu admitió que, recientemente, tuvo que mudarse del departamento donde vivía con su pequeña hija debido a la costosa renta.

Además, contó que tuvo problemas para encontrar un lugar dónde habitar, pues, por su aspecto, muchos arrendatarios la trataban mal o simplemente se negaban a rentarle.

“Quizá por cuestiones de plata, yo sentí que la persona que recibió el departamento, que la persona que me alquiló tenía un prejuicio latente que no tenía una razón para tratarme así realmente”, indicó.

Y añadió: “Personas que te ven cómo te vistes. La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar, no sé qué haciendo, pero este año me voy a comprar una casa sí o sí, tengo que trabajar mucho”.

¿Christian Nodal no ayuda a la manutención de su hija?

La confesión de Cazzu desató muchas críticas en contra de Nodal, a quien acusaron de no ayudar en la manutención de su hija o, al menos, no lo suficiente. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Su hija tendrá motivos de sobra para estar sumamente orgullosa del mujeron de mamá que tiene”

“Con eso se confirma que Nodal es un padre desobligado”

“Además de borracho, mal padre”

“Hoy me vuelvo a quitar el sombrero con esta dama”

“No necesita de Nodal”

“Su hija sabrá la verdad”

“Nodal prefiera a la Ángela Panini”

Cabe destacar que esta no es la primera vez que en redes a Nodal lo critican y lo señalan de no estar al pendiente de su hija. En su momento, Cazzu confesó que, desde que se había separado del cantante, este solo había visitado a su hija en dos ocasiones.