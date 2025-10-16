Juan Ramón de la Fuente se Reúne con Marco Rubio en EUA; Califica Encuentro de Productivo

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, este miércoles 15 de octubre de 2025 en Washington D.C., Estados Unidos de América (EUA).

El canciller mexicano calificó la reunión como “productiva” y explicó que fue en seguimiento al programa de seguridad fronteriza y aplicación de la ley entre ambos países.

Tuvimos una reunión muy productiva con el secretario Rubio, con su equipo, para darle seguimiento al programa de cooperación que tenemos, de seguridad fronteriza y aplicación de la ley.

Así lo dijo el titular de la SRE al salir del encuentro con el funcionario estadounidense la mañana de hoy.

“Grupo de trabajo está funcionando: De la Fuente”

De la Fuente destacó que hay buenos resultados y recordó que ya hubo una reunión previa en Texas en la que se revisó el tema del tráfico de armas.

“Se va avanzando, tendremos una próxima reunión para ver algunos otros temas de los puntos que están convenidos. Yo diría que el grupo de trabajo, como lo planteamos en la vista que hizo el secretario Rubio a México, está funcionando y está en marcha”, dijo.

El canciller mexicano añadió que el Gobierno mexicano seguirá con la buena cooperación con Estados Unidos, y reiteró que ésta se da “en el marco del respeto irrestricto a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial y con un buen ánimo de seguir coordinándonos y seguir cooperando”.

En un comunicado posterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores agregó que en la reunión se revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos.

Añadió que De la Fuente estuvo acompañado en el encuentro por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, y por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Programa de Cooperación

Cabe señalar que la reunión de este 15 de octubre se dio en seguimiento a la visita de Rubio a México en septiembre y a los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos.

El secretario de Estado de EUA se reunió el 3 de septiembre con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional y después ofreció una conferencia de prensa conjunta con Juan Ramón de la Fuente.