ICE utiliza tácticas agresivas durante arrestos, según expertos. El Gobierno afirma que los agentes están siendo difamados

Un agente enmascarado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) agarró del cabello a Mónica Moreta-Galarza, quien se aferraba a su esposo mientras suplicaba a los hombres que lo detenían. La separaron de él mientras otros sujetaban a sus hijos, que lloraban.

Moreta-Galarza fue llevada a una habitación cercana por un período desconocido antes de aparecer en videos capturados en el pasillo de un tribunal de inmigración en Manhattan a fines de septiembre, diciéndole a un agente federal diferente en español: “¡A ustedes no les importa nada!”.

El agente, vestido con una camisa de franela y una gorra de béisbol, responde: “Adiós, adiós”, mientras agarra a la madre y la obliga a avanzar varios metros por el pasillo, empujándola contra la pared antes de tirarla al suelo.

Moreta-Galarza fue trasladado de urgencia al hospital por un posible traumatismo craneoencefálico.

Su experiencia es una muestra de una serie de incidentes a nivel nacional captados por transeúntes, que revelan tácticas de mano dura por parte de agentes federales desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, según informaron expertos a CNN.

Videos a lo largo de los meses han mostrado a agentes del ICE con mascarillas y vestidos de civil, conduciendo vehículos sin identificación e invadiendo lugares de trabajo y calles durante sus operativos de deportación.

La tensión volvió a estallar en Chicago esta semana cuando un operativo de inmigración resultó en un accidente, lo que provocó la ira de los residentes y el uso de gases lacrimógenos.

Muchos de los incidentes de esta historia, incluido el de Moreta-Galarza, han sido reportados por CNN y las autoridades confirmaron que involucraron a agentes de ICE. Incluso hay videos de testigos oculares que muestran la naturaleza a veces violenta de los arrestos.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en una declaración a CNN que los agentes federales están siendo “desprestigiados” por acusaciones del uso de “enfoques más severos” y afirmó que “arriesgan sus vidas todos los días para hacer cumplir la ley”.

Al reiterar declaraciones anteriores del DHS tras muchos de los incidentes, la agencia afirmó que está enfocada en arrestar a los “peores de los peores” y que los agentes se enfrentan a un aumento de los ataques en su contra.

El mes pasado, los investigadores informaron que una persona atacó a agentes del ICE en una oficina local del ICE en Dallas, en un episodio que causó la muerte de dos detenidos e hirió a un tercero.

Los agentes de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos están capacitados “para usar la mínima cantidad de fuerza necesaria para resolver situaciones peligrosas y priorizar la seguridad del público y de ellos mismos”, indicó la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en el comunicado.

Los oficiales federales del DHS están “altamente capacitados” en tácticas de desescalada y “reciben regularmente capacitación continua sobre el uso de la fuerza”, aseguró McLaughlin.

Las presiones para cumplir los objetivos de deportación están alimentando tácticas agresivas, dicen los expertos

Exfuncionarios de Seguridad Nacional y expertos en inmigración argumentan que las tácticas agresivas se deben a la enorme presión que hay sobre los agentes de inmigración para intensificar los arrestos de personas indocumentadas en el contexto en el que el Gobierno intenta cumplir sus objetivos de deportación.

Históricamente, las agencias encargadas de estos arrestos, como el ICE, han estado sobrecargadas, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos impuestos por la Casa Blanca. El Gobierno afirma que se trata de una campaña que involucra a todo el aparato gubernamental.

Oficiales de otras agencias federales, como el FBI y la CBP, la agencia responsable de la seguridad fronteriza, también han sido involucrados en los controles de inmigración, inundando las calles de ciudades demócratas como Los Ángeles, Washington y Chicago.

Fuentes policiales dijeron a CNN que las tácticas cada vez más agresivas que han observado por parte de los agentes de inmigración en los últimos meses han llevado a enfrentamientos entre el DHS y otras agencias federales que trabajan en grupos de trabajo conjuntos.

John Sandweg, exdirector interino de ICE durante la presidencia de Barack Obama, dijo que dichas tácticas no tienen como objetivo combatir la criminalidad, sino que están diseñadas para aumentar los arrestos en general.

“No se arresta a personas en un tribunal de inmigración… que tienen una suspensión de deportación a menos que se busquen arrestos baratos, rápidos y fáciles”, dijo Sandweg, quien permanece en contacto con el personal actual de ICE y DHS.

En casos como el de Moreta-Galarza, un buen agente puede llevar a cabo su misión tratando a las personas con “dignidad y respeto”, dijo Sandweg.

“Por supuesto que va a tener esa reacción”, dijo, “acaban de arrestar a su esposo y al padre de sus hijos… tal vez para no volver a verlo en este país nunca más”.

Si bien el DHS ha redoblado su defensa de las tácticas que los agentes de ICE capturadas en video, la agencia condenó las acciones del agente que empujó a Moreta-Galarza y ​​lo “relevó de sus funciones actuales”, tras calificar sus acciones de “inaceptables y por debajo de los hombres y mujeres de ICE”.

No está claro si el agente sigue empleado por ICE. La agencia no respondió a las preguntas de CNN sobre las medidas disciplinarias, su estatus actual ni su nombre.