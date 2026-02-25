La capacitación de agentes de ICE es “deficiente”, dice exabogado de la agencia en foro del Congreso

Un exabogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) que era responsable de capacitar a nuevos oficiales de deportación advirtió el lunes que el programa de capacitación de la agencia para nuevos reclutas es “deficiente, defectuoso y roto”.

Los comentarios de Ryan Schwank durante un foro organizado por demócratas del Congreso llegan en un momento de intenso escrutinio sobre los agentes encargados de cumplir con la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump. Críticos, incluidos grupos de derechos y políticos demócratas, han acusado a los agentes de deportación de usar fuerza excesiva al arrestar a inmigrantes, atacar a transeúntes que graban su conducta y no respetar las protecciones constitucionales de los derechos de las personas.

El Departamento de Seguridad Nacional está aumentando rápidamente el número de agentes de deportación, lo que genera preocupaciones de que se sacrifiquen la adecuada evaluación y formación de los solicitantes por la prisa de ponerlos en el campo. El departamento negó que estuviera recortando procesos, diciendo que los nuevos agentes reciben entrenamiento en el uso de armas de fuego, políticas de uso de la fuerza y cómo arrestar personas de manera segura.

Schwank testificó durante una audiencia organizada por el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut y el representante Robert García de California. La oficina de Blumenthal dijo que Schwank renunció a la agencia el 13 de febrero.

“Estoy aquí porque tengo el deber de informar que el programa de capacitación legalmente requerido en la academia de ICE es deficiente, defectuoso y está roto”, dijo Schwank.

También acusó al departamento de desmantelar el programa de capacitación para nuevos agentes de deportación y de mentir sobre lo que estaban haciendo.

Schwank testificó durante una audiencia organizada por el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut y el representante Robert García de California. La oficina de Blumenthal dijo que Schwank renunció a la agencia el 13 de febrero.

“Estoy aquí porque tengo el deber de informar que el programa de capacitación legalmente requerido en la academia de ICE es deficiente, defectuoso y está roto”, dijo Schwank.

También acusó al departamento de desmantelar el programa de capacitación para nuevos agentes de deportación y de mentir sobre lo que estaban haciendo.