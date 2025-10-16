Cáncer de mama: experto revela que el colesterol y los alimentos ultraprocesados hacen más agresiva la enfermedad

El cáncer de mama tiene una relación directa con el sobrepeso y la obesidad. El consumo de alimentos ultraprocesados con niveles altos de químicos y hormonas puede causar un desequilibrio que provoque la aparición de células cancerígenas.

Las cifras son contundentes: se estima que entre el 90% y el 95% de los casos de cáncer están ligados a factores de estilo de vida, siendo la dieta y los patrones alimentarios insanos responsables de aproximadamente el 30% de los casos en países desarrollados, de acuerdo con un estudio de la revista BMC.

Para desentrañar este complejo vínculo, el doctor José Castañeda, especialista con más de 15 años de experiencia en el tratamiento de pacientes con obesidad y cirugía bariátrica, conversó con Excélsior. “No se trata de los kilos, sino de los hábitos alimenticios”.

¿Por qué un índice de masa corporal arriba de 30 aumenta el riesgo de cáncer de mama?

El doctor Castañeda fue claro: “La obesidad provoca un proceso inflamatorio crónico y un desequilibrio hormonal constante en el cuerpo”. Lo anterior es el escenario perfecto para la aparición de cáncer.

El especialista mencionó una serie de consecuencias de la obesidad que favorecen el riesgo de tener cáncer de mama:

Daño al ADN: El entorno crónico de inflamación y desregulación hormonal daña el ADN celular, lo que puede favorecer la enfermedad.

lo que puede favorecer la enfermedad. Fallo inmunológico: El sistema inmune de las personas con obesidad está alterado, lo que resulta en una pobre respuesta de defensa para detectar y eliminar células cancerosas .

. Desequilibrio calórico: El problema nace cuando consumes más calorías de las que gastas, lo que se convierte en grasa que impulsa la enfermedad.

¿Cómo influyen los alimentos ricos en grasas y hormonas para el desarrollo de cáncer de mama?

La influencia de los alimentos ricos en grasas y carbohidratos es fundamental, ya que son los principales promotores del proceso de acumulación de grasa y desequilibrio hormonal.

Castañeda explicó que “el mecanismo es doble” y mencionó algunos vínculos entre la alimentación y el cáncer de mama:

“La grasa acumulada libera constantemente sustancias inflamatorias, creando un ambiente ideal para que las células crezcan de manera anormal”.

Desregulación hormonal : La disfunción metabólica lleva al cuerpo a utilizar de manera diferente nutrientes esenciales, y la grasa corporal produce estrógenos que estimulan el crecimiento de tumores.

: La disfunción metabólica lleva al cuerpo a utilizar de manera diferente nutrientes esenciales, y la grasa corporal produce estrógenos que estimulan el crecimiento de tumores. Reducción del riesgo: Mantener un bajo consumo de grasas y una alta ingesta de fibra está asociado con una reducción en la concentración de hormonas sexuales, como los estrógenos .

y una alta ingesta de fibra está asociado con una . Influencia de la dieta: Modificar la dieta puede reducir el riesgo de cáncer de mama hasta en un 11%, según el artículo de BMC.

¿Cómo los alimentos ultraprocesados pueden causar metástasis?

El consumo de alimentos ultraprocesados y la peligrosa facilidad con la que causan el crecimiento de tumores son cruciales en este riesgo.

Los alimentos ultraprocesados son productos altamente energéticos, fáciles de conseguir y sabrosos, pero suelen ser pobres en valor nutricional, careciendo de micronutrientes y fibra. Así, los niveles de colesterol aumentan y causan estragos en la salud.

“El aumento de colesterol, triglicéridos y ácidos grasos favorece a que el cáncer de mama se haga más agresivo».

La evidencia respalda al especialista. Un metaanálisis publicado en Global Health Research and Policy reveló que una alta ingesta de alimentos ultraprocesados está vinculada a un riesgo 25% mayor de desarrollar cáncer de mama.

Además, Castañeda explicó que cuando los niveles de colesterol en sangre se mantienen elevados, estos ofrecen al cáncer las herramientas necesarias para volverse más invasivo y diseminarse por el cuerpo.

¿Cómo prevenir la obesidad y el riesgo de cáncer de mama?

Gran parte de este riesgo es modificable. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 40% de los cánceres de mama son prevenibles si se adoptan medidas contundentes, como mencionó Castañeda.

Te dejamos algunas recomendaciones del experto para evitar problemas de peso y reducir el riesgo de cáncer de mama:

Pérdida de peso : El primer paso es reducir la grasa corporal a través de la actividad física y una buena alimentación. Si la obesidad es avanzada, la cirugía bariátrica puede ser un método contundente y efectivo para perder peso.

: El primer paso es reducir la grasa corporal a través de la actividad física y una buena alimentación. Si la obesidad es avanzada, la cirugía bariátrica puede ser un método contundente y efectivo para perder peso. Es fundamental acudir a un equipo de especialistas (nutriólogo, psicólogo y médico). El nutriólogo bariatra puede diseñar una dieta específica que reduzca la respuesta inflamatoria.

(nutriólogo, psicólogo y médico). El nutriólogo bariatra puede diseñar una dieta específica que reduzca la respuesta inflamatoria. Salud mental : El factor emocional es un detonante que perpetúa la obesidad, por lo que la evaluación psicológica es indispensable en el tratamiento integral.

: El factor emocional es un detonante que perpetúa la obesidad, por lo que la evaluación psicológica es indispensable en el tratamiento integral. Autoexploración y chequeo constante : En la mujer, la autoexploración de pechos y axilas durante el baño es una medida sencilla pero crucial para detectar cualquier tumoración a tiempo.

: En la mujer, la autoexploración de pechos y axilas durante el baño es una medida sencilla pero crucial para detectar cualquier tumoración a tiempo. Estilo de vida: El chequeo médico continuo con un ginecólogo es vital para la detección oportuna de cáncer y otras condiciones.

El mensaje es claro: no se trata solo de los kilos, sino del entorno biológico que esa grasa crea. El control del peso, la alimentación saludable y la vigilancia médica constante son tus mejores escudos contra el desarrollo del cáncer de mama.