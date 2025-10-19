Tamaulipas, por arriba del promedio nacional en muertes por cáncer de mama

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.– Por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años en Tamaulipas, 21 mueren a causa del cáncer de mama, una cifra que coloca al estado por encima de la media nacional y que refleja la urgencia de fortalecer las estrategias de detección y atención temprana.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Tamaulipas ocupa el lugar número 12 en el país en defunciones por cáncer de mama entre mujeres adultas, lo que constituye una señal de alerta para las autoridades sanitarias estatales y federales.

El Inegi informó que, en 2024, la tasa de mortalidad nacional por cáncer de mama fue de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, mientras que en Tamaulipas la cifra ascendió a 21 muertes, superando el promedio nacional.

El organismo precisó que el cáncer de mama fue la primera causa de muerte entre los tumores malignos en la República Mexicana durante 2024, y el 99.2 por ciento de los decesos correspondieron a mujeres.

La enfermedad, explicó el instituto, se presenta cuando las células del tejido mamario se alteran y comienzan a multiplicarse sin control, formando tumores que, si no se detectan y tratan oportunamente, pueden propagarse a otras partes del cuerpo y causar la muerte.

Las cifras reveladas por el Inegi fueron dadas a conocer en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el propósito de sensibilizar sobre la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano para reducir los índices de mortalidad.

El reporte estadístico destaca que la posición de Tamaulipas por encima de la media nacional representa un llamado urgente para reforzar las campañas de salud, ampliar la cobertura de mastografías y garantizar el acceso a tratamientos oportunos para salvar vidas.