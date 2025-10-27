Realizan Caravana Rosa en Ciudad Victoria para Concientizar sobre el Cáncer de Mama

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y prevención del cáncer de mama, esta mañana se llevó a cabo una Caravana Rosa, en la cual participó personal de la Subsecretaría de Enfermería de la Secretaría de Salud y personal de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno.

Como punto de partida, la Caravana Rosa inició el recorrido en el estacionamiento de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines.

Después de incorporarse a la calle 19, la caravana avanzó sobre Carrera Torres hasta llegar a la calle 17.

Como punto final del recorrido, la Caravana Rosa llegó al Paseo Méndez.