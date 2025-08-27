Entrenadores en la mira: acusan robo de material de pesas en unidades deportivas

Ciudad Victoria, Tam.— El entrenador de levantamiento de pesas Óscar Puga Linares presentó formalmente una denuncia ante el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) además de una copia a la comisión de deportes del Congreso del Estado por el presunto robo y saqueo de material deportivo en instalaciones estatales, señalando directamente a los entrenadores César Aurelio Espinoza Olvera y Joaquín Castañeda Cruz como responsables de sustraer equipo con un valor aproximado de un millón y medio de pesos.

De acuerdo con el escrito dirigido a Manuel Virués Lozano, actual director general del INDE, Puga Linares relató que desde 2018 ambos entrenadores comenzaron a retirar equipo de la Unidad Deportiva Siglo XXI en Ciudad Victoria y del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Matamoros, bajo el argumento de que se trataba de “donaciones” o “préstamos” durante la pandemia.

Sin embargo, el denunciante asegura que por normativa el material deportivo propiedad del Estado no puede ser donado, vendido o enajenado por ninguna autoridad, ni siquiera por el director del INDE, por lo que las acciones señaladas representarían un delito.

“Préstamos” que nunca regresaron

Según la denuncia, durante la pandemia de COVID-19 se retiraron barras, discos, tarimas y soportes de pesas con el pretexto de que los atletas entrenaran en casa, pese a que no había competencias oficiales en curso. El material, valuado en miles de dólares, nunca fue devuelto.

Puga Linares sostiene que Espinoza Olvera habría continuado sacando equipo incluso después de la reapertura de instalaciones, dejando el gimnasio de la Unidad Siglo XXI prácticamente inservible para el levantamiento de pesas. En tanto, acusa que Joaquín Castañeda trasladó material del CAR Matamoros a un negocio particular de crossfit, donde actualmente se estaría utilizando de manera privada.

Antecedentes de la denuncia

El entrenador, con más de 20 años de trayectoria y un historial de 80 medallas en Olimpiadas Nacionales y Juveniles, además de reconocimientos estatales y municipales, asegura que esto lo hizo saber desde la gestión de Manuel Raga Navarro a quien señala de permitirlo en dos denuncias previas:

* El 8 de junio de 2023, ante el entonces director del INDE, Manuel Raga Navarro.

* El 9 de septiembre de 2024, ante Manuel Virués Lozano.

En ambas, solicita que se investiguen los hechos, se reintegre el material deportivo y que los responsables sean sancionados conforme a la ley.

Daño al patrimonio estatal

El documento detalla que el daño económico asciende a 1.5 millones de pesos, considerando que un set completo de barras y discos olímpicos tiene un costo aproximado de 180 a 200 mil pesos, sin contar tarimas y demás implementos.

Puga Linares recalca que los actos denunciados atentan contra el patrimonio del Estado de Tamaulipas y los valores impulsados por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido a denunciar toda conducta irregular.

Llamado a la acción

El entrenador solicita que el INDE interponga la denuncia penal correspondiente y que los responsables respondan ante las autoridades competentes, subrayando que “nadie está por encima de la ley”.

Hasta el momento, no se ha informado si la institución deportiva estatal abrirá una investigación formal o si los entrenadores señalados emitirán una postura pública sobre los señalamientos.