Zorros vence a Vaqueros en el arranque de la LUFAUAT

Por: Ángel Vázquez

Ciudad Victoria.– En el inicio de la temporada 2025 de la LUFAUAT, categoría Novatos, el equipo de Zorros de la Facultad de Comercio y Administración se impuso 16-14 a Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, en un emocionante encuentro que se definió en tiempo extra.

El Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras fue el escenario de este gran duelo, que contó con un ambiente vibrante en las gradas.

Los Vaqueros tomaron la delantera en el primer cuarto con un touchdown, aunque fallaron la conversión, dejando el marcador 6-0. En el segundo cuarto, los Zorros igualaron el marcador 6-6 tras una larga escapada, también sin lograr los puntos extra.

Ya en la segunda mitad, los Vaqueros recuperaron la ventaja luego de un robo de balón que terminó en anotación, colocando el marcador 8-6. Sin embargo, los Zorros respondieron en los minutos finales con una jugada defensiva que les permitió empatar 8-8.

En el tiempo extra, los Vaqueros fueron los primeros en anotar, pero volvieron a fallar la conversión. Los Zorros no perdonaron: consiguieron un touchdown y una conversión exitosa para sellar el triunfo 16-14 y sumar su primera victoria de la temporada.