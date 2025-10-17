Correcaminos recibe a Dorados…

El juego del ‘morbo’

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El duelo entre Correcaminos y Dorados abrirá la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, en lo que muchos consideran el “juego del morbo”, al enfrentarse los coleros del semestre.

El encuentro está programado para las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde los dirigidos por Jorge Urbina buscarán conseguir su primera victoria en casa. Para ello, el estratega echará mano de la cantera, apostando por los jóvenes campeones de la Liga Premier.

Actualmente, la UAT suma seis unidades, por lo que el conjunto victorense tratará de rescatar la mayor cantidad posible de puntos en el cierre del torneo. Aún restan 12 unidades en disputa, luego de que en la jornada 11 el equipo tuviera descanso obligado por el calendario.

Por su parte, Dorados visitó la Perla de Occidente, donde el equipo de Francisco Ramírez cayó 2-0 ante Leones Negros de la U de G en el Estadio Jalisco. Esta derrota los estancó con apenas cuatro puntos en la parte baja de la tabla general.

El peor local vs. el peor visitante

Además de ser los dos peores equipos del torneo, Correcaminos y Dorados le añaden un toque especial al encuentro.

Se trata del duelo entre el peor local y el peor visitante: la UAT apenas ha logrado un punto de los 15 que ha disputado en casa, mientras que el cuadro del “Gran Pez” no ha ganado en sus cuatro salidas fuera de Culiacán, sin sumar un solo punto.

Como pez en el agua

En sus últimas cinco visitas al Marte R. Gómez, Dorados de Sinaloa registra dos victorias, un empate y dos derrotas. Sin embargo, en sus dos más recientes enfrentamientos en Victoria, el cuadro local se impuso en ambos compromisos.