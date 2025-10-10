Volveremos a la senda del triunfo: Emilio López

Correcaminos Premier se reporta listo para enfrentar este viernes en casa a Ciervos FC, en el partido de la fecha ocho de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier.

El plantel de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dirigido por el victorense Jorge Dimas prepararon con intensidad este compromiso, con el firme objetivo de regresar al triunfo.

Emilio López, destacado tamaulipeco integrante de este plantel, aseguró que en la mentalidad del equipo está el tener la victoria en casa.

“Estamos ya pensando en esta jornada, para volver a la senda del triunfo, que es lo mas importante para cumplir con los objetivos”.

En cuanto al trabajo realizado durante la semana, comentó:

“Ya nos estamos preparado intensos, de la mano del profe Dimas, trabajando los aspectos que hay que mejorar cada jornada”.

De igual manera, afirmó que el equipo de la UAT se encuentra motivado para seguir con las buenas actuaciones.

“Anímicamente bien, un mal resultado el de la jornada pasada, que iba a pasar tarde o temprano, pero vamos a darle vuelta a la pagina, trabajando intenso, dejando todo en la cancha de local y que la casa pese”.

Para finalizar, brindó unas palabras de agradecimiento para la afición.

“Si bueno, que nos vengan a apoyar porque su apoyo es muy importante, ya que a veces cuando las piernitas ya no nos dan, su apoyo es lo que nos motiva”.

El Correcaminos contra Ciervos FC, correspondiente a la jornada 8 de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, se desarrollará este viernes 10 de octubre a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

Para esta jornada ocho, Correcaminos Premier se ubica en el tercer lugar de la tabla de filiales con 10 puntos.