Visita Correcaminos Femenil el CONALEP

Continuando con el programa “Avanzamos Transformando la Sociedad”, el Club de Básquetbol de Correcaminos Tamaulipas Femenil, visitó la mañana de este jueves las instalaciones del plantel educativo del CONALEP Victoria 172.

Mostrando que el deporte, no es solo diversión, sino un eje primordial para la disciplina y los valores de nuestro Estado, que busca avanzar en esta transformación, las 10 jugadoras y el cuerpo técnico, convivieron con el alumnado y maestros, quienes por primera vez en su historia recibían a un equipo profesional en su escuela.

En el acto protocolario se contó con la presencia del director del CONALEP Victoria 172, el maestro Rodolfo Valles Villarreal, así como también de Joshua Quintero, director Deportivo de Correcaminos, y el Head Coach del equipo, Luis Andrés García Sevilla.

Durante este evento el equipo de baloncesto profesional presentó a sus jugadoras que tiene en su plantel, quienes se mostraron agradecidas por la invitación.

Las palabras de bienvenida corrieron a cargo del maestro Valles Villarreal, quien agradeció la visita del equipo tamaulipeco al plantel, “bienvenido a su casa… quiero decirles que nos sentimos muy contentos, este día es importante para nuestro plantel, al contar con la presencia de ustedes, nos sentimos y escuchamos un ambiente deportivo muy fraterno y amistoso, y es que el deporte tiene la capacidad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicio, socializar, aprender a jugar formando parte de un equipo”.

Y es que reconoció que el deporte constituye una forma divertida de aprender valores que duran toda la vida, “he fallado más de nueve mil tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mi para hacer el tiro con el que ganábamos el partido y lo he fallado, he fracasado una y otra vez en mi vida… y es por eso que tengo éxito”, frase de Michael Jordan.

Por su parte el Head Coach de Correcaminos, García Sevilla, se mostró contento en regresar a Victoria, donde reconoció que el deporte es pieza clave para una buena sociedad, ya que Tamaulipas ha comenzado a tener una transformación importante, “todos giramos, el universo gira, la tierra gira, sobre nuestro propio eje, y en ese eje es lo que nos mantiene, si nosotros hacemos un eje con el deporte, donde tenemos una vida a través del deporte, creceremos como mexicanos”.

Posteriormente al acto protocolario, las 10 jugadoras de Correcaminos pasaron a la firma de autógrafos y fotos con el alumnado del CONALEP, donde se les invitó a que se sumen al equipo este próximo 16 y 17 de junio cuando reciban en el Gimnasio Multidisciplinario a las Panteras de Aguascalientes.