Victorense Santos Tamez, cumplirá con segunda convocatoria a Estrellas Premier

Después de brindar una gran actuación en la primer convocatoria de las “Estrellas Premier” rumbo al Torneo del Sol, el joven victorense Santos Tamez cumplirá con su segunda concentración en el Selectivo de la Liga Premier.

El futbolista naranja, tuvo un primer llamado en este mes de noviembre, donde cumplió a cabalidad con los entrenamientos encabezados por el Director Técnico Cesar Vega, quien fungirá como seleccionador del representativo de la Liga Premier para el Torneo del Sol.

Tamez Saucedo, de 18 años de edad, fue llamado a una segunda concentración este martes 2 de diciembre hasta el jueves 4 de diciembre, donde el defensor de la UAT podrá seguir mostrando sus buenas actuaciones para formar parte de la ultima convocatoria previo al inicio del Torneo del Sol que se disputará en el mes de enero del 2026.

Cabe destacar que el victorense Santos Tamez fue campeón del Torneo Clausura 2025 de filiales de la Liga Premier y Campeón de Campeones de la campaña 2024-2025 de la división.

Correcaminos, se muestra orgulloso de este segundo llamado y sigue comprometido con el trabajo de las Fuerzas Básicas.