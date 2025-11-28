Vinculación se proclama bicampeón de Futbol en Funcionarios UAT

Victoria, Tamaulipas.- El conjunto de la Secretaría de Vinculación se proclamó bicampeón del Torneo de Futbol 11 para Funcionarios, Maestros y Empleados del Centro Universitario Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas después de imponerse tres goles por cero a la Dirección de Recursos Humanos.

Este encuentro se celebró la noche del miércoles en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, en donde el equipo comandado por Rogelio Ramírez, aprovechó los descuidos del rival para lograr la victoria y obtener el segundo título de forma consecutiva.

Al minuto 13 de acción, en jugada a balón parado, Roberto Puga mandó centro desde medio campo al corazón del área, donde apareció José Ramírez para rematar y mandar el balón al fondo de las redes, para el uno por cero en el marcador y de esta manera irse al descanso.

Para la parte complementaria, en un rápido contragolpe, José Ramírez tomó el balón en tres cuartos de cancha para enviar pase a Rogelio Ramírez, quien bombeó el balón para clarear al portero rival, logrando así el dos por cero, al minuto 20 de la parte complementaria, acercándose más al título.

Antes de finalizar las acciones, al 32 de acción, el árbitro central marcó la pena máxima a favor de Vinculación, siendo Roberto Puga el encargado de cobrar, venciendo al portero con disparo potente y sentenciar el partido con marcador de tres goles por cero.

Al final de las acciones, el Secretario de Vinculación, Rogelio Ramírez Flores, premió al equipo subcampeón y campeón de la temporada, acompañado por Julio Schauer Vela, Director de Deportes y Recreación y Miguel Ángel Rodríguez Amaro, Director de Gimnasios Universitarios.

Además, Alejandro Nahúm Álvarez Báez, de la Dirección de Recursos Humanos, fue reconocido como el goleador del torneo con un total de 21 tantos en su cuenta personal.

LOS CAMPEONES

Michel Lumbreras

Oscar Quintanilla

Javier Hernández

Rogelio Ramírez

Eduardo Martínez

Sergio Banda

Luis Flores

Carlos Almanza

José Ramírez

Martín de la Fuente

Ibis Pérez

Roberto Puga

José Cisneros

Juan Rodríguez

Raúl Pérez

Marco Cervantes

Saúl Palacios

Johan Sánchez

Edgar Moreno

Carlos Mendoza