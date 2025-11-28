Fátima Bosch ¡desenmascarada! Desde Miss Universo México revelan oscuros detalles de por qué ganó ¡hay pruebas!

La polémica alrededor de la coronación de la representante nacional en la 74 edición del certamen Miss Universo tiene muchas aristas, pero la más importante es, quizás, que Fátima Bosch siempre fue el prospecto que la organización internacional vio como ganadora. Una fuente de Miss Universo México revela la estrategia institucional que hubo todo el tiempo alrededor de la representante de Tabasco para coronarse en Tailandia.

¿Fátima Bosch tenía privilegios en Miss Universo México?

Reveló que Fátima Bosch tenía trato preferencial en Miss Universo México. “¡Era clarísimo! Y no hablo de detalles discretos, hablo de cosas que todo el staff notaba, aunque oficialmente se negara. De entrada, mientras todas las concursantes compartían habitación —como marca el protocolo—, a Fátima siempre se le daba una habitación individual, como si fuera invitada VIP”.

Señaló que en producción pasaba lo mismo, a todas se les pedía avanzar sin repetir tomas para no atrasar. “A ella sí se le repetían cuantas veces hiciera falta hasta que a ella y al director, George Figueroa, les gustara la toma. Incluso reglas que eran estrictísimas para todas, como la altura del tacón, atender indicaciones del staff, ser amables con las compañeras, parecían no aplicar en su caso, nadie le llamaba la atención”.

“Había días en los que las grabaciones eran pesadísimas, incluso en la madrugada, pero a Fátima siempre se le colocaba en los mejores tiempos y en posiciones privilegiadas. Y si alguien quiere pruebas, basta ver la preliminar de Miss Universo México: A cada concursante se le daban entre 8 y 10 segundos de cámara… a Fátima casi 40, con tomas centradas en su rostro para hacerla lucir más, porque su pasarela no es su punto fuerte”. Fuente TVNotas

Y hay un detalle que casi nadie fuera del staff conoce, aseguró: “Ella tenía a su maquillista y peinador favoritos, y al inicio la organización se lo respetaba, aunque no estaba permitido. Fue hasta que varias concursantes empezaron a quejarse, que se lo tuvieron que limitar”.

Pero lo más delicado: A Fátima le entregaron con días de anticipación las preguntas que se harían en la final de Miss Universo México.

“Lo hicieron para que pudiera ensayarlas y llegar completamente preparada. Nadie más tuvo acceso a eso. Para el resto, las preguntas fueron sorpresa… para ella, no”. Fuente TVNotas

Los ensayos eran estrictamente a puerta cerrada, acceso exclusivo del personal autorizado, pero… “Aun así, la mamá de Fátima siempre lograba estar presente. En el ensayo previo a la coronación, la señora Vanessa estaba en el segundo piso observando discretamente”.