Urbina ya tiene cuerpo técnico completo en Correcaminos

Cd. Victoria, Tamaulipas.– A escasos días de que se lleve a cabo la edición XLII del Clásico Tamaulipeco, y tras la llegada de Jorge Urbina como director técnico interino, la directiva terminó de conformar su cuerpo técnico con la incorporación de Julio Manuel Naya (auxiliar) y José de Jesús Becerra Bermúdez (preparador físico).

La mañana de este miércoles, ambos se presentaron en el Centro de Formación para respaldar al estratega victorense en esta nueva encomienda.

Para Julio Manuel Naya será su segunda etapa en el Club Correcaminos, pues entre 2011 y 2013 trabajó con la categoría Sub-13 y en la filial de Liga Premier (Segunda División).

Posteriormente dirigió a equipos como Coras Nayarit, Tritones de Vallarta y Mexicali FC.

Por su parte, José de Jesús Becerra Bermúdez vivirá su primera experiencia en el conjunto de la UAT y también en la Liga de Expansión, tras haber formado parte de diferentes equipos de la TDP y Liga Premier.