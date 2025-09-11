En Tamaulipas, aumentan en 44% accidentes con conductores ebrios

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de septiembre.– Este jueves se dieron a conocer las estadísticas de accidentes de tránsito en los estados del país, comparativas entre 2023 y 2024, que revelaron que en Tamaulipas los percances viales protagonizados por conductores ebrios aumentaron un 44.89 por ciento.

De acuerdo con el reporte denominado “Accidentes de tránsito: ¿y el programa de alcoholímetro? 2024”, en la entidad ocurre un accidente provocado por conductores en estado de ebriedad cada 11 horas con 39 minutos. El informe fue difundido por el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).

Aunque los accidentes en Tamaulipas vinculados al consumo de alcohol aumentaron, en términos generales la incidencia de accidentes automovilísticos entre 2023 y 2024 registró una disminución.

Según los datos del IGAVIM, en 2023 se contabilizaron 14,090 accidentes de tránsito en Tamaulipas, mientras que en 2024 la cifra bajó a 13,390, lo que significó una reducción del 4.97 por ciento.

El mismo informe señala que en 2024 la gran mayoría de los accidentes fueron ocasionados por hombres en la entidad, con 11,718 percances, mientras que las mujeres estuvieron involucradas en 2,119 siniestros vehiculares. En total, las estadísticas indican que en Tamaulipas ocurre un accidente automovilístico cada 39 minutos con 15 segundos.

El reporte del IGAVIM, basado en datos del INEGI, también puntualiza que el parque vehicular en Tamaulipas creció 9.89 por ciento al pasar de 1,761,634 unidades en 2023 a 1,935,842 en 2024. El documento concluye que el análisis de los casos permitirá identificar si los programas de alcoholímetro implementados en los municipios realmente han sido eficientes o si únicamente cumplen una función recaudatoria más que de prevención.