¡Último baile! Así fue la actuación de Lionel Messi ante España

El capitán de la Albiceleste no logró marcar diferencias y cerró su histórica participación mundialista con una derrota ante España

Lionel Messi puso punto final a su asombrosa historia en las Copas del Mundo. El argentino disputó su sexto Mundial y el último de su carrera, pero su despedida del torneo no fue lo que muchos imaginaban, pues España logró neutralizarlo durante los 120 minutos de la Final y terminó imponiéndose 1-0 en tiempo extra.

A sus 39 años, el futbolista del Inter Miami llegó al torneo con la posibilidad de seguir ampliando su legado, buscando su segunda Copa del Mundo. Sin embargo, la solidez defensiva de la Roja impidió que el rosarino tuviera protagonismo en ataque y se fue del terreno de juego sin goles, asistencias ni remates.

España apagó a Lionel Messi en la Final del Mundial

Desde el silbatazo inicial, el conjunto español diseñó un plan específico para contener al ’10’ argentino. Cada vez que Messi recibió el balón, encontró una doble marca y muy pocos espacios para generar peligro, por lo que nunca pudo imponer las condiciones como acostumbra.

Las estadísticas reflejan el complicado encuentro que vivió el campeón del mundo. Disputó los 120 minutos, terminó con una calificación de 5.5, no registró goles, asistencias ni disparos, firmando uno de sus partidos más discretos en una Copa del Mundo.

Lionel llegó a impactar más en el tiempo extra, donde estuvo a nada de acercar a Argentina al empate ante España, pero sin tener éxito.

La falta de oportunidades también evidenció el dominio defensivo de España, que consiguió aislar a Messi del resto del ataque argentino y limitó considerablemente la producción ofensiva de la Albiceleste.

Una leyenda que deja un legado imborrable

Aunque el desenlace no fue el esperado, Lionel Messi se despide de los Mundiales con un lugar asegurado entre los más grandes de la historia de la competición. Durante su carrera se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en Copas del Mundo, además de ser el máximo asistente en la historia del torneo, aunque no pudo quedarse con ser el máximo goleador del Mundial, además de haber ganado el trofeo una vez y ser el único jugador en jugar de titular 3 finales.

A ello se suman los dos Balones de Oro del Mundial, siendo el único futbolista que ha conquistado ese reconocimiento en dos ocasiones, un reflejo del impacto que tuvo durante más de dos décadas en la máxima competición del futbol.

La derrota frente a España puso fin a una era. Messi no pudo despedirse con un nuevo título ni con una actuación memorable, pero su legado permanecerá intacto como uno de los jugadores más importantes que ha visto el futbol y una de las máximas figuras en la historia de las Copas del Mundo.