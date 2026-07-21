OFICIAL: Mundial 2030 se jugará en Uruguay, Argentina y Paraguay con 64 selecciones

La Copa del Mundo vuelve a donde todo comenzó y para el Mundial 2030, edición especial por cumplir cien años de existencia, la justa tendrá como sede a Uruguay, Argentina y Paraguay, países que se unen a España, Portugal y Marruecos como coanfitriones de la competencia.

CONMEBOL HACE ANUNCIO OFICIAL

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ratificó a través de una publicación en sus redes sociales que tanto Uruguay, Argentina y Paraguay formarán parte de las sedes de la Copa del Mundo, por lo que la próxima justa tendrá seis diferentes países de tres distintos continentes como anfitriones.

El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos

MUNDIAL DE 64 SELECCIONES

Además, por si fuera poco, el dirigente de CONMEBOL también confirmó un rumor que ya corría con fuerzas durante las últimas semanas y es la expansión de equipos participantes en la próxima Copa del Mundo. Alejandro Domínguez aseguró que el siguiente Mundial 2030 se disputará con 64 selecciones y no 48 como el que recientemente ha terminado.

Esta sería ya la segunda edición consecutiva en la que el Mundial aumenta considerablemente su número de participantes. En Qatar 2022 se disputó la Copa del Mundo con 32 selecciones, para 2026 aumentó 16 cupos y subió hasta 48 y finalmente en 2030 incluirá a otros 16 combinados más para llegar a los 64 selecciones; el doble que hace apenas cuatro años.

La idea de las 64 selecciones era algo que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya había puesto sobre la mesa, sin embargo, mencionó que esto se analizará una vez terminara la Copa del Mundo 2023, pero al parecer la decisión ya estaba tomada y el dirigente de CONMEBOL se le adelantó con la noticia.

¿CÓMO SE VAN A REPARTIR LOS PARTIDOS?

Al día de hoy se desconoce como es que las seis sedes se van a repartir los partidos para el Mundial 2030. Fuertes rumores señalan que Uruguay tendría el partido inaugural en El Centenario y que tanto Argentina como Paraguay jugarían toda la Fase de Grupos en casa y el resto de la competencia se disputaría en gran parte en España, luego Portugal y finalmente Marruecos, pero esto aún son especulaciones.