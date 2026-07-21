Renuncia Javier Córdoba González como director de Seguridad, Tránsito y Vialidad

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Hoy lunes, Javier Córdoba González presentó su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Director de Seguridad, Tránsito y Vialidad de este Municipio.

Con efectos a partir de este día, el propio funcionario entregó el documento de renuncia tanto en las oficinas del Ayuntamiento local como en las del Gobierno del Estado.

Córdoba González señaló que la determinación no obedece a factores institucionales ni a presiones externas, sino a razones personales.

«Manifiesto que la presente determinación obedece a motivos de carácter personal, por lo que solicito se sirva tenerla por presentada para todos los efectos legales y administrativos conducentes», puntualizó Córdoba González en el oficio, el cual aparece sellado por la Oficina del Presidente Municipal, la Secretaría General de Gobierno y la Oficina del Gobernador.

Córdoba González había asumido la titularidad de la dirección el cinco de noviembre del 2024, luego de ser designado mediante acuerdo unánime del Cabildo de Victoria. Su salida llega en un momento de alta visibilidad para la corporación, que semanas atrás enfrentó señalamientos ciudadanos que derivaron en la destitución del director operativo de Tránsito, José Luis Arroyo Negrete, por presuntas irregularidades en los operativos antialcohol.

Cabe recordar que en noviembre del 2025 figuró además entre los aspirantes que cumplieron requisitos para participar en el proceso de selección del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Apenas el pasado día siete de este mismo mes de julio, Córdoba González había presidido la ceremonia de puesta en marcha de una grúa que fue rehabilitada después de permanecer décadas fuera de servicio.

Con la renuncia de Córdova González, la estructura operativa de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad queda a la espera del nombramiento oficial de un nuevo titular.