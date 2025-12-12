TRANSMISIONES LA CALZADA, A UNA VICTORIA DEL TÍTULO

Ciudad Victoria.– En un juego muy apretado, el equipo de Transmisiones La Calzada pegó primero en la final de la categoría Primera Especial dentro de la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol, al vencer 9-7 a Bulls. Con este resultado, quedó a una victoria de coronarse campeón.

El Parque Carlos Benavides Peña fue el escenario de esta gran final, que mantuvo a los aficionados pendientes de cada jugada.

La Calzada se adelantó en la parte alta de la primera entrada con la carrera de Ángel García, para poner el 1-0 en la pizarra. Sin embargo, Bulls respondió con tres carreras que le dieron la vuelta al marcador, gracias a las anotaciones de Noé Rodríguez, Javier Vargas y Alfonso Rocha, para el 3-1.

Transmisiones La Calzada intentó no quedarse atrás y anotó al abrir el segundo inning con la carrera de Mauricio Tovar, acercándose 3-2. Bulls volvió a tomar distancia con la carrera de Mario Villavicencio, quien recorrió todo el diamante para colocar el marcador 4-2.

No fue sino hasta la parte final del juego cuando la emoción se hizo presente. La Calzada, que estuvo abajo prácticamente todo el encuentro, logró darle la vuelta al marcador con tres carreras, producto del impresionante batazo de Germán Páez, quien sacó la pelota del campo para que él y sus compañeros llegaran al plato y pusieran el score 5-4 en el séptimo inning.

Bulls no se dio por vencido y, a pesar de tener dos outs, consiguió una carrera para empatar el juego 5-5 y mandar el partido a extrainnings.

En las entradas extras, Bulls solo logró dos carreras, mientras que La Calzada sumó cuatro, llevándose el triunfo 9-7. Con esta victoria, Transmisiones La Calzada se coloca a un solo paso del título.