Llega Raymundo Rubio a Correcaminos

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El Club Correcaminos anunció a su octavo refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX: el defensor Raymundo Rubio Lara.

Proveniente del Cruz Azul, el jugador originario de la Ciudad de México se convierte en el cuarto defensa que se integra al plantel de la UAT, dirigido por Gustavo Díaz Domínguez.

Rubio Lara ya ha tenido participación en la Liga de Expansión MX, donde jugó con Mineros de Zacatecas y Cancún FC. En la Liga MX vistió la camiseta de Cruz Azul en 2023, desempeñándose principalmente en las categorías Sub-19, Sub-21 y Sub-23.

Cabe mencionar que el defensor se une a sus nuevos compañeros Juan Pablo Martínez, Marco López, Isaí Monárez, Andrés Catalán y Walter Ortega Valero.

Por otra parte, Jorge Urbina se incorpora a la filial de la Liga Premier de Correcaminos, donde el pasado lunes ya se había presentado con el equipo.

El estratega victorense regresa por segunda vez a este conjunto, con la intención de replicar lo conseguido entre 2015 y 2018, periodo en el que logró coronarse dos veces campeón de la Segunda División.