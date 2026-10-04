Tec Victoria invita a correr su 5K por el 51 aniversario

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como parte de los festejos por su 51 aniversario, el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria llevará a cabo la Carrera 5K 2026, competencia que reunirá a la comunidad estudiantil y corredores de la capital tamaulipeca.

La justa atlética está programada para el domingo 18 de octubre a las 7:00 horas, teniendo como punto de salida y meta el Gimnasio Auditorio “Ing. Américo Villarreal Guerra”.

Para esta edición se contemplan cuatro categorías: de 0 a 21 años, de 22 a 39, de 40 a 59 y de 60 años en adelante.

El costo de inscripción es de 350 pesos y el registro permanecerá abierto hasta el 17 de octubre a las 15:00 horas. El paquete para los participantes incluye playera conmemorativa, número de competidor con chip desechable, hidratación, seguridad durante el recorrido y participación en la rifa de regalos.

La entrega de kits se realizará el sábado 17 de octubre, de las 9:00 a las 16:00 horas, en la recepción del Gimnasio Auditorio “Ing. Américo Villarreal Guerra”.

Habrá bolsa económica

La competencia contará con premiación en efectivo para los tres primeros lugares generales: 4 mil pesos para el ganador, 2 mil para el segundo sitio y mil pesos para el tercero.

Además, el primer lugar de cada rama y categoría recibirá 500 pesos, premio que no será acumulable con el correspondiente a la clasificación general.

Asimismo, los primeros 300 corredores en cruzar la meta recibirán medalla conmemorativa.

Con esta carrera, el Tecnológico de Ciudad Victoria busca celebrar sus 51 años de historia promoviendo la actividad física y la convivencia entre su comunidad y los corredores de la capital del estado.