Correcaminos se mete a zona de Liguilla

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de 11 jornadas disputadas en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, Correcaminos logró meterse a zona de Liguilla al ubicarse en la octava posición de la tabla general con 16 unidades.

El conjunto dirigido por Gabriel ‘Místico’ Pereyra registra cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas, además de 19 goles a favor y 18 en contra, para una diferencia de +1.

La pelea por los primeros lugares se mantiene cerrada. Universidad de Guadalajara encabeza la clasificación con 23 puntos, seguida por Atlético Morelia con 22 y Club Atlético La Paz con 20; mientras que Venados ocupa el cuarto puesto con 19 unidades.

Piratas FC aparece en la quinta posición con 18 puntos, mientras que Mineros de Zacatecas y Durango suman 17, apenas una unidad por encima de Correcaminos.

De esta manera, el cuadro de la UAT se encuentra a solamente tres puntos del cuarto lugar y a siete del liderato general, por lo que la recta final del torneo será determinante en sus aspiraciones de escalar posiciones.

Sin embargo, la lucha por mantenerse entre los ocho mejores también luce apretada. Cancún FC y Tapatío cuentan con 14 puntos, aunque ambos tienen partidos pendientes: los caribeños han disputado 10 encuentros y el conjunto rojiblanco solamente nueve.

Correcaminos tendrá que aprovechar las jornadas restantes para consolidarse dentro de los puestos de clasificación y, al mismo tiempo, buscar acercarse a la parte alta de la tabla, donde la diferencia de puntos todavía permite pensar en una mejor posición rumbo a la fase final.