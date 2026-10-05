Tamaulipas se corona Campeón U-13 de ADEMEBA

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La quinteta de Tamaulipas logra coronarse Campeón Nacional U-13 Varonil de La Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (ADEMEBA), esto luego de vencer en la final a Chihuahua.

La Unidad Deportiva de Ciudad Madero fue el escenario, donde se recibieron a más de 30 equipos provenientes de diferentes estados de la República Mexicana, convirtiéndose en un punto de encuentro para cientos de jugadores, entrenadores y familias que compartieron su pasión por el basquetbol y el valor de la sana competencia.

El representante tamaulipeco logró este título de manera invicta, donde además impuso un nuevo récord en la pintura, esto luego de que venciera en el juego inaugural de manera contundentemente a Morelos con un marcador de 110 puntos contra 31.

Tamaulipas finalizó como uno de los mejores de la fase de grupo, para abrirse camino rumbo a la gran final, donde el conjunto tamaulipeco se alzó con la victoria por 74 a 53, conquistando el campeonato nacional.

Además de esto los jugadores tamaulipecos destacaron en lo individual ya que Jefferson Ortiz, fue el mejor ofensivo del torneo; mientras que David García y Diego Mendoza, se colocaron dentro del equipo ideal del torneo.

Por su parte Elías Treviño, fue elegido MVP del partido por el campeonato gracias a su destacada actuación.