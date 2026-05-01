Tamaulipas avanza a la final en escenario del “Mundial Social”

Puebla, Puebla.– La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó que la final de la Olimpiada Nacional 2026, en la que la Selección Tamaulipas Sub-15 varonil aseguró su lugar tras vencer 2-1 a Querétaro, formará parte del denominado “Mundial Social”, iniciativa impulsada por el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro por el título se disputará el próximo 27 de mayo ante el representativo de Coahuila, dentro de este escenario nacional que agrupa diversos eventos deportivos en categorías juveniles y escolares.

Con este resultado, Tamaulipas rompe una sequía de más de una década al instalarse nuevamente en una final nacional, consolidando el proceso competitivo de este grupo en la máxima justa juvenil del país.

Como parte del programa del “Mundial Social”, se contempla que un día después de la final de la CONADE se realice la Copa Escolar del Mundial Social, mientras que el 29 de mayo se llevarán a cabo las ceremonias de premiación.

Al respecto, el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, destacó que el equipo cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como de la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, para fortalecer su preparación de cara a la disputa por la medalla de oro.

La Selección Tamaulipas está integrada por jugadores de Matamoros, Reynosa y la zona conurbada de Tampico y Ciudad Madero, quienes buscarán consolidar este logro y escribir una nueva página en la historia del fútbol juvenil del estado.