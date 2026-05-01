Chespi Boys pega primero

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con la solitaria anotación de Milton ‘Joya’ Hernández, el equipo Chespi Boys tomó la delantera en las semifinales de la categoría Octava Fuerza de la Liga La Cima Fut-7, tras vencer 1-0 a Deportivo Caballero.

El partido se disputó en la cancha uno del complejo deportivo ubicado en el 40 Matamoros, donde el conjunto de Chespi Boys cumplió con los pronósticos y logró irse arriba en la serie.

En cuanto a las acciones, ambos tiempos fueron muy disputados; sin embargo, una pincelada de Milton Hernández fue suficiente para inclinar la balanza a favor de su equipo.

Por su parte, Deportivo Ruiz tuvo un encuentro complicado ante La Chaniza-Rivas en un duelo lleno de goles. Ruiz tomó ventaja en la serie con marcador global de 3-2. Juan Charles fue la figura del partido al marcar dos tantos, mientras que Adrián Sequeda completó la cuenta. Por La Chaniza, Johan Sánchez destacó al anotar los dos goles de su equipo.