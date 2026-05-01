Taekwondo tendrá campamento

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Previo a que la disciplina de taekwondo entre en acción en la Olimpiada Nacional 2026, se realizará un campamento este fin de semana, así lo anunció el presidente de la asociación de este deporte, Romualdo Salazar.

“Ya estamos a nada de irnos a la Olimpiada Nacional 2026; es por ello que tendremos este campamento para estar mejor preparados. En esta ocasión, Ciudad Victoria será la sede, donde, además de contar con peleadores de nuestro estado, recibiremos a competidores de San Luis Potosí y Nuevo León”.

Señaló que actualmente la delegación de taekwondo es una de las más nutridas, por lo que espera buenos resultados. “El año pasado obtuvimos alrededor de 10 medallas, por lo que esperamos superar este número o, al menos, mantener lo logrado”.

Detalló que la competencia de taekwondo iniciará el próximo 17 de mayo y culminará el 24 del mismo mes. “El tiempo ya es corto y, por ahora, solo estamos viendo cómo mantener a nuestros peleadores activos y cuidarlos de lesiones, ya que la competencia está prácticamente a la vuelta de la esquina”.