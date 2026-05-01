Tamaulipas, a punto de alcanzar las 30 medallas

Angel Alejandro Vázquez Terán

Cd. Victoria, Tamaulipas.– A 15 días de haber iniciado la máxima justa deportiva de alto rendimiento del país, Tamaulipas ha conseguido una destacada cosecha de medallas en la edición 2026 y está muy cerca de alcanzar las 30 preseas.

Con un total de 29 metales, la delegación cueruda se mantiene entre los 20 mejores estados, mostrando un inicio prometedor. Hasta el día 15 de competencia, suma tres medallas de oro, seis de plata y 20 de bronce, con un promedio cercano a dos preseas por jornada.

De acuerdo con el medallero, el tiro con arco es la disciplina que más aportaciones ha dado a Tamaulipas, al contabilizar 15 medallas: una de oro, cinco de plata y nueve de bronce.

Le sigue el triatlón, que ha brindado resultados importantes con tres preseas: una de oro, una de plata y una de bronce. En ciclismo de ruta, la atleta Ximena Zurita Martínez dio la sorpresa al conquistar la primera medalla de oro para el estado en esta disciplina durante la presente edición, además de sumar un bronce.

Por su parte, el triatlón también ha contribuido con cinco medallas de bronce adicionales, mientras que clavados incrementó la cuenta estatal con cuatro preseas más.

En deportes de conjunto, el futbol asociación varonil ya aseguró medalla tras avanzar a la final, mientras que el béisbol entrará en actividad en Nayarit.