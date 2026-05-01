Equipo femenil de la SSPT anota siete goles en partido de la Copa Gobernador

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con un marcador final de 7-1 el equipo femenil de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) venció a su rival en la última participación dentro de la Copa Gobernador.

El conjunto representativo de la SSPT se enfrentó a las seleccionadas de la Oficina del Gobernador en los campos del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), en Ciudad Victoria.

Con estos resultados, el conjunto de la SSPT continúa avanzando dentro de este torneo estatal.

La SSPT extiende un reconocimiento a sus representantes en diferentes disciplinas deportivas, destacando que el esfuerzo, perseverancia, y la responsabilidad son valores fundamentales en el servicio público.