Cantú no suelta el mando

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de 12 jornadas en la máxima categoría, el Deportivo Cantú mantiene el control de la Liga de Fútbol Santander Premier al sumar 32 unidades.

Con un registro de 10 victorias y dos empates, Cantú se mantiene una semana más como líder general del torneo con 32 puntos. A solo una unidad de distancia se encuentra Las Marías FC.

En el tercer puesto aparece el Deportivo Mante, que cuenta con 29 puntos; le sigue Sección X, con 28 unidades. Por su parte, Yiyos FC y Patitos Feos Palmas FC se han rezagado al quedarse con 22 puntos.

Rey-Cuervos y Zacatillo Quiroz se mantienen en la zona de calificación al sumar 21 unidades.

Deportivo Recute salió del grupo de los ocho mejores al quedarse con 20 puntos. Mientras tanto, Deportivo Bernal, La Quarta, Deportivo González-Ébanos y Telmex-Aledsa FC registran 18 unidades.

En la parte baja de la tabla, Motivos-Gunners se queda con 10 puntos; Fluminense FC suma nueve, y Tamatán de la Cruz tiene ocho unidades.

En la zona de descenso se encuentran Atlético Mineiro, con siete puntos; Colonia Vista Hermosa, con seis; y Nolo Obrera, con una unidad, por ninguna de Coleza FC.