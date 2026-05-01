Victoria prioriza atención a fugas y drenajes ante rezago histórico

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, aseguró que su administración mantiene trabajos permanentes para atender problemas de fugas y drenajes, reconociendo que existe un rezago importante en la infraestructura hidráulica de la capital.

El edil explicó que, además de labores diarias de mantenimiento urbano, se ha puesto especial atención en el sistema de drenaje sanitario.

“Estamos atendiendo con un programa de Comapa donde estamos restableciendo y cambiando drenajes muy antiguos, muy viejos”, señaló.

Gattás Báez admitió que la renovación total de la red representa una inversión considerable, por lo que se han gestionado recursos adicionales. “Estamos metiendo al gobierno federal para que nos apoye con cambios de drenajes completos de cuadras, es una suma mucho muy grande”, indicó.

Detalló que las acciones se ejecutan bajo un esquema de prioridades, enfocándose en las zonas más afectadas y en aquellas donde existe riesgo de colapso.

“Las prioridades, son estos sectores, estas cuadras, estos tramos… y los que vemos que se pueden colapsar también ya los estamos metiendo”, afirmó.

En cuanto a las fugas, destacó que forman parte del trabajo constante que se realiza en coordinación con COMAPA, aunque el problema deriva en gran medida del deterioro acumulado en la red.

Asimismo, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir al mantenimiento de la infraestructura, especialmente en el cuidado de drenes pluviales.

“Hemos encontrado hasta colchones, muebles viejos… la gente se les hace fácil tirarlo, pero se ponen ellos mismos la soga al cuello”, advirtió.

Señaló que la obstrucción de estos canales puede provocar encharcamientos e inundaciones en diversos sectores.

“Si no cuidamos los drenes pluviales, algunas áreas se nos pueden inundar como ya lo hemos visto”, expresó.

Finalmente, subrayó que el objetivo es mejorar gradualmente los servicios básicos en la ciudad, mediante una estrategia integral que incluye mantenimiento, inversión y participación ciudadana.