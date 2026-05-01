Cercanía y atención directa, eje del trabajo en Victoria: Hugo Reséndez

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Hugo Reséndez, destacó que mantiene un trabajo cercano a la ciudadanía con el objetivo de atender de manera directa sus necesidades y acercar los servicios municipales a las colonias.

Durante un recorrido por la colonia Las Playas, el funcionario subrayó la importancia de escuchar a la población.

“Es importante escuchar a nuestra gente de Ciudad Victoria”, expresó.

En su visita, también reconoció el esfuerzo de ciudadanos que contribuyen al bienestar social, como en el ámbito deportivo.

“Pude constatar el buen trabajo que realiza la instructora de boxeo Ana Salas con sus alumnos, guiándolos por el buen camino de este apasionante deporte”, señaló.

Reséndez indicó que estos recorridos permiten atender problemáticas de forma inmediata. “Ahí pudimos resolver necesidades como alumbrado público, recolección de basura y otros servicios más”, afirmó.

El secretario reiteró que este tipo de acciones forman parte de una estrategia de gobierno cercana a la gente. “Con voluntad y trabajo hacemos del servicio público lo mejor de nosotros”, concluyó.

Con estas visitas, dijo que el Ayuntamiento busca fortalecer la atención directa en territorio y responder de manera oportuna a las demandas de los victorenses.