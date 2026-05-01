Madres del relleno sanitario sueñan con ver a sus hijos estudiando en la UAT

Madres de familia del relleno sanitario de Ciudad Victoria, compartieron su deseo de que sus hijos logren un futuro mejor y algún día puedan convertirse en estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, durante el convivió organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria con motivo del “Día de la Niña y del Niño”.

La señora San Juana Sánchez Samarripa, habitante de la colonia Marte R. Gómez, quien llevó a esta celebración al más pequeño de sus hijos, expresó que “ahora están en la escuela y tienen un ambiente mejor que años atrás. Me los imagino estudiando en la universidad, porque son muy inteligentes”, comentó.

Asimismo, agradeció a la Universidad Autónoma de Tamaulipas que lidera el Rector Dámaso Anaya Alvarado por acercar este tipo de actividades a las familias del relleno sanitario, “gracias por acordarse de los niños de aquí. A veces uno trabaja mucho y ellos viven situaciones difíciles, pero esto les deja recuerdos bonitos de su niñez”, señaló.

Por su parte, Erika Castro Balderas, quien acompañó a sus nietos, aseguró que desea un futuro distinto para ellos, “eso es lo que uno quiere para sus hijos y nietos, que estudien y salgan adelante. Yo quisiera que estudiaran en la Universidad”, dijo.

“Gracias por acordarse de los niños de acá del relleno sanitario, por los regalos, la diversión y por hacerlos felices este día”, expresó.

Asimismo, Cecia Rodríguez, madre de tres niños, compartió la emoción de ver a su hijo José Eduardo ganar una bicicleta durante las dinámicas organizadas por la comunidad de búhos de la FDCSV y aseguró que le gustaría ver a sus hijos estudiando en la UAT y convertidos en profesionistas.

El director, Edy Izaguirre Treviño, señaló que estas acciones responden al impulso humanista promovido por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, enfocado en fortalecer la responsabilidad social y la formación integral de los estudiantes.

“Buscamos formar profesionistas con sensibilidad humana y compromiso social. Estas actividades reflejan los valores de solidaridad, empatía y servicio que impulsa nuestra universidad, que promueve el Rector Dámaso Anaya Alvarado”, expresó.

Destacó el esfuerzo y la participación de docentes, estudiantes y comunidad universitaria que, con solidaridad y compromiso social, hicieron posible esta celebración del Día de la Niña y del Niño.